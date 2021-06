Desde el fin de semana pasado, los rumores se despegaron en redes, pues los seguidores de ‘Vita’ y ‘Tito’ notaron que los dos borraron o al menos ocultaron todas las fotografías en las que aparecían juntos, incluyendo las de las candentes sesiones que protagonizaron juntos meses atrás.

La pareja tampoco compartió historias en Instagram y varios afirman que hasta se dejaron de seguir en redes. ¿Qué pasó?

Ante la ola de comentarios vertidos principalmente en Twitter, Aranda salió al paso y desde su perfil en Instagram, aclaró algunos rumores.

“Sí, estuve súper desaparecida. Soy una persona como todos ustedes que tiene sus días buenos y sus días malos. Lo importante es no dejarse vencer, no dejarse caer, y si te caes, te levantás 10 veces más fuerte, y vos elegís si las adversidades de la vida te hacen una mejor persona o una peor persona”, mencionó la instragramer paraguaya.

La excompetidora del extinto reality show, Calle 7, aclaró también que no se encuentra en ‘la dulce espera’, una de las tantas versiones en redes. “No estoy embarazada, el día que lo esté realmente se van a enterar por mí, no tienen que suponer absolutamente nada, ustedes van a ser los primeros en saber y se van a enterar por mí”.

“Si ven de repente esa pancita en mis fotos, en mis videos, esa soy yo, porque no uso ningún tipo de aplicación para moldear mi cintura, para sacarme las celulitis, no. Ustedes me ven tal cual soy, lo importante es disfrutar cada etapa de tu cuerpo, encontrar un equilibrio, porque ningún extremo es bueno y lo más importante de todo es que vos te sientas bien contigo misma, eso es lo único que importa”, acotó.

Desde la redacción de HOY, intentamos contactar con Cristina pero no respondió a la comunicación.

¿TERCERA EN DISCORDIA?

Sin embargo, Cristina obvió dar detalles de su situación con Iván y no aclaró el rumor más fuerte de la supuesta separación: una infidelidad, por parte del jugador del club Olimpia.

Y es que acuerdo a algunas versiones, Vita habría confirmado una “desliz” de Tito con otra señorita, muy bella y vinculada al ámbito mediático. Además de dedicarse al modelaje y las promociones, la joven es parte de un programa televisivo en uno de los principales canales de aire.

Aunque la mujer es mencionada en redes sociales, al igual que Vita y Tito, no aclaró ni desmintió nada.

Más que nunca, los seguidores de la pareja de están pendientes a cada cualquier movimiento de ambos, desde la virtualidad.