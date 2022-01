De acuerdo a lo que ambos exponen en sus redes, compartieron unas recientes fiestas muy distintas a las de años atrás, esto por el anuncio de divorcio que Vita lanzó dos semanas atrás.

Tras las especulaciones sobre el motivo de su separación y un supuesto juego mediático para generar ruido para ellos y el medio del que son accionistas, la instagramer fit salió al paso reafirmando su postura y ratificando la veracidad de su decisión de solicitar el divorcio.

Desde entonces Aranda se muestra feliz en sus redes junto a sus hijos al igual que Iván, la diferencia es que el jugador de Olimpia no pierde oportunidad para compartir su dolor.

En la Noche de Año Nuevo, los dos compartieron imágenes con sus hijos, en el mismo lugar pero por separado.

“Mi razón de ser”, tecleó Cristina en su post, Torres en cambio volvió a lamentó una vez más su realidad.

“Feliz Año Nuevo para todos, ya saben que en lo personal me tocó pasar momentos muy duros y difíciles que me ayudan a ver la vida desde otra perspectiva, a veces creemos que estamos bien y que todo está bien pero no es así. Entiendo que las luchas y tropiezos son parte de un proceso doloroso que tienen que sacar lo mejor de nosotros, pero quiero decirles que con valor y fe en Dios voy a luchar por lo que más amo”, escribió.

El pelotero agradeció el apoyo de sus seguidores y mostró optimista para el nuevo año que comienza. “Siempre creo que lo mejor aún está por venir. Abrazo grande”.

De esta forma, y con las reflexiones sobre su situación Tito indica que busca una reconciliación.

Solo el tiempo dirá si ambos mediáticos re reconcilian o si se divorcian, tras 10 años de matrimonio. Mientras tanto, muchos hombres y mujeres ya preparan sus CV para acercar tanto a Vita como a Iván.