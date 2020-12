Madrid. Peter Jackson ha vuelto a la sala de montaje para continuar con el ingente trabajo que supone reducir las 56 horas de material inédito con el que está construyendo el documental "The Beatles: Get Back", que se estrenará finalmente en agosto de 2021.

"Ya tenía que estar acabado, pero se ha visto afectado por la covid", ha señalado el director desde la sala de montaje de Nueva Zelanda en la que trabajan, rodeados de guitarras y de una batería de The Beatles.

Una "auténtica pasada" el material en el que trabaja Jackson, que ha querido mostrar a los fans de la banda británica un pequeño avance de menos de 4 minutos de lo que podrán ver el año próximo.

"No es un tráiler ni una escena del documental, es un montaje de fragmentos que capta la esencia del documental que estamos haciendo", ha afirmado el realizador antes de agregar: "esperamos que os arranque una sonrisa en estos tiempos tan desalentadores que estamos viviendo".

El avance del documental producido por Disney muestra a los cuatro beatles en un estudio de grabación en 1969, cuando preparaban el álbum "Let it be", en unas imágenes filmadas por Michael Lindsay-Hogg.

John Lennon lee en voz alta una noticia de un periódico sobre un juicio contra George Harrison por haber agredido a un fotógrafo tras salir de un local nocturno con Ringo Star. A su lado, sus compañeros ponen música a la histriónica representación de Lennon.

En el avance, que se centra musicalmente en la grabación de "Get Back" se puede ver el estudio de grabación repleto de gente, desde productores o técnicos hasta familiares como Yoko Ono o Linda McCartney o Heather, hija de Linda que Paul McCartney adoptó.

Imágenes de los cuatro bromeando, especialmente Lennon que aparece en la mayoría de las escenas haciendo el gamberro, que se mezclan con otras de la mítica actuación en la azotea de las oficinas de Apple en la calle Savile Row de Londres.

El concierto improvisado que dieron los Beatles en la azotea se rodó el 30 de enero de 1969 y fue la primera actuación en directo de la banda después de más de dos años y la última como grupo.

"El documental captura las interacciones entre los miembros de la banda, las reacciones de los fans y de los empleados de las oficinas de los alrededores, y los absurdos intentos de detener el concierto por parte de dos jóvenes policías londinenses que acudieron porque alguien se había quejado del ruido", explica un comunicado de Disney.

La música que se podrá escuchar en la película se ha restaurado por completo, lo que convertirá "The Beatles: Get Back" "en una experiencia brillante, inmersiva y festiva para el público de todo el mundo", añade la nota, que precisa que también se han utilizado 140 horas de grabaciones de audio que se han escuchado en muy pocas ocasiones.