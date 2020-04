El joven que llegó al récord de 165.000 vistas en Instagram en una sola incursión en directo, esgrimió algunas de sus ideas respecto a noviazgo, su lugar en el mundo, el club de sus amores, y algunos de sus “gustos” particulares. Parco pero preciso, como en sus incursiones en redes, revela algunos de sus pensamientos y proyectos.

Con sus 27 años, le preguntaron, que opina sobre establecer noviazgo con una mujer que llene sus expectativas.

- “No puedo decidur muy rápido, tengo que ver si vale la pena. Tengo aún unos años para decidir”, dijo.

¿Vino o cerveza?, en materia de tragos.

“Vino, si es que lo voy a comprar yo… Cerveza si me compran”.

- Que querrías hacer, si ahorrás… plantearte algún negocio.

-“Y una pequeña carnicería funcionará”.

- ¿Te querés quedar por ahí. O venir hacia Asunción?

- Quiero quedarme acá... no voy a disfrutar porque hacia allá hay mucho ruíido de camiones. Acá es muy tranquilo.

- ¿Visitaste alguna vez la Olla azulgrana?

- “Una vez, en el Clásico. No entró (en esa ocasión) el gol… Me invitaron en San Juan Nepomuceno, un grupo: Comando, me compraron la entrada y me fui.

- ¿En San Juan tenés algún club?

-“No, no tengo”.

-Entendemos que no toda tu familia te apoya en lo que hacés.

- “A uno no le gusta, peo eso es normal, es un tanto tímido, no le gusta. Es muy especial, quiere foto especial, debe estar bien chusco. No le gusta las fotos… Pero la mayoría son así.

Jaka al final cierra la entrevista aludiendo a su amigo Germancito, encargado de filmar sus materiales para incursiones en las redes, y de quien dice que es su camarógrafo.