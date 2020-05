"Fue inspirada en el momento en el que me vine a encerrar. Tenía el temor de que posiblemente yo tenía COVID-19 porque un compañero bajista pensaba que lo tenía. Sentí temor, empieza uno a pensar que a lo mejor puede ser el final y esos sentimientos son fuertes", explicó a Efe la cantante, que se encuentra actualmente haciendo cuarentena en el estado de Oaxaca, en el sur de México.

La canción, compuesta junto a Paul Cohen, es una indagación en el interior de las personas, algo habitual en Downs, que suele adentrarse en pensamientos universales desde los suyos propios.

"El temor es el sentimiento que más me gusta explorar por medio de la música porque creo que es exorcizarlo de cierto modo, y no me gusta sentir temor", expresó.

"El Silencio" empezó siendo una ranchera y se convirtió en reggae que tiene partes habladas, lo que para la artista fue importante porque es una buena manera de decir las cosas que quería expresar a pesar de que, dijo, el canto es su vida.

Todo lo obtenido con esta canción será destinado a la unidad temporal COVID-19 en el centro Citibanamex de Ciudad de México.

Downs (Oaxaca, 1968) especificó que esta canción será parte de un próximo disco, después de haber lanzado "Al Chile" (2019) y su edición especial, que probablemente se oriente hacia un tipo de rancheras cercanas al blues y al jazz, algo en lo que está interesada últimamente pero que ya había explorado con anterioridad.

"Yo creo que (estos estilos) siempre han estado ahí en mis diferentes proyectos. No es que sea algo nuevo, creo que cada momento va pidiendo cosas y uno tiene necesidades diferentes con los géneros, como en el amor", bromeó.

Durante toda su carrera, Downs ha mostrado una gran conexión con sus raíces y un afán por, desde su postura, mantener viva la cultura de los pueblos indígenas y de diferentes regiones de su país.

La cantante es consciente de que su estilo de cantar y de componer es particular y lo relaciona con que su mayor inspiración siempre ha sido lo que la rodea. "Lo que acontece socialmente afecta a mis composiciones, como mujer también", concretó.

Por esto, le gusta explorar y volver a conectar con estilos y géneros con los que tuvo relación. Tanto es así que recientemente grabó "Ave María" del compositor austríaco Robert Schubert, ya que ella se educó en la música clásica y no le gusta limitarse a un solo estilo.

TIEMPO LIBRE Y CUARENTENA

Durante esta cuarentena, Downs se encuentra en Oaxaca, estado mexicano donde nació, y a pesar de las dificultades que supone el encierro, está intentando aprovechar y disfrutar del tiempo para ella misma.

"La verdad es que estamos a gusto en casa porque siempre nos hace falta tiempo de estar más en casa, pero de pronto nos volvemos locos y queremos salir aunque sea a la banqueta (acera). He visto amigos en la calle y nos miramos y decidimos no saludarnos porque queremos abrazarnos y mejor evitarnos todo el numerito (escena)", dijo entre risas.

También está trabajando en su música con sus músicos y ha tenido tiempo para reflexionar sobre como se encuentra el mundo y en qué deberíamos mejorar como humanidad.

"Yo digo que le bajemos un poco a los viajes, que protejamos a las especies endémicas de cada región, que seamos conscientes de los peligros que viven especies como la ballena azul… A penas he estado mirando documentales sobre esto porque a mi hijo Benito, aunque es pequeño, le preocupa que estamos al borde de un colapso", relató.

Para conseguir estos cambios, consideró que la gente debe sensibilizarse ante la realidad para presionar a los Gobiernos para que acompañen a la sociedad en este camino.

Downs comenzó su carrera artística en la década de 1980 pero no fue hasta 1994 que grabó su primer álbum como solista y artista independiente, resaltando sus raíces oaxaqueñas añadiendo canciones en lenguas indígenas como el mixteco y zapoteco, provenientes de su región.

La compositora mexicana estudió antropología en Estados Unidos, complementó sus estudios en Oaxaca en la Academia de Bellas Artes y culminó su preparación musical en la ciudad de Nueva York.

Fue con su disco "La Sandunga" (1999) con el que llegó a la fama y desde entonces ha grabado diez discos más.

Su carrera se caracteriza por su interés en reivindicar sus raíces mexicanas haciendo énfasis en los pueblos originarios así como en el rescate de la música regional de Oaxaca.