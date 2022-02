Oriunda del barrio Ricardo Brugada, Anahí Cibils, la joven que afirma haber sido discriminada por Telefuturo, es estudiante y modelo. Afirma que frenaron su ilusión de ser parte de Calle 7, sin embargo asegura que no detendrán su sueño de llegar a la Tv.

Cibils dice que llevaba ya dos semanas de entrenamiento tras ser notificada que fue seleccionada para el reality, cuando la desvincularon supuestamente por el contenido lésbico en sus redes sociales y por tener su cuenta en OnlyFans.

Tras manifestar lo sucedido en redes sociales, compartió luego el supuesto detonante de su raje: un post en Instagram con dibujo suyo, besando a otra mujer.

“Jugaron con mis sentimientos, lloré muchísimo, me sentí muy mal. Esto que ellos me hicieron no se le hace a nadie”, lamenta la joven, en conversación con HOY.

Anahí es modelo independiente y sus ingresos los deriva en parte a su formación, siendo estudiante universitaria en las filas de la carrera de Periodismo, apuntando a la televisión.

Precisamente contemplaba a Calle 7 como un gran trampolín a los medios, por lo que fue feliz cuando pasó el casting y fue confirmada para el programa, pero no pensó que sería censurada y rajada antes de tiempo.

Su decepción fue grande respecto a un medio prestigioso como Canal 4 y su desempeño al que considera poco profesional, ya que incluso se mostró dispuesta eliminar el contenido de sus redes.

“Les pedí una oportunidad de borrar todo y no me quisieron dar. Yo asumí este compromiso y estaba preparándome en serio para esta competencia, pero por lo visto ellos no toman en serio”.

A pesar del hecho confía en su capacidad y asegura que se dará su soñado arribo a los medios. “Voy a levantarme nuevamente porque soy joven y tengo mucho camino por recorrer todavía, esto no me va a decaer”.