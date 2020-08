En entrevista con Kike Casanova para NPY, la mediática compartió su experiencia con su expareja, Jorge Caballero.

La misma recordó cuando se vio obligada a denunciarlo y el mismo en presencia de los agentes policiales la agredió. El hecho tomó conocimiento mediático y la extop lamentó que se haya dado por culpa de los propios policías.

“Cuando llegué a mi casa (luego de hacer la denuncia) los policías ya habían pasado toda la información a los medios. Filmaron e hicieron correr la filmación y la prensa me machacó”, expresó.

Resaltó que lo más importante de todo y que los demás no tienen en cuenta es que siempre hay una familia detrás.

“Ahí ya dije ‘qué mierda el mundo donde yo estaba’ (la farándula)”.

Dijo que Caballero iba a ir preso por 7 años, pero decidió retirar la denuncia. “Qué lugar tan feo para que mi hijo vaya a visitarle. A mí no me gustaría visitar ese lugar. Le dije al abogado, ‘voy a retirar la denuncia pero yo no quiero que el se acerque más a mí’.

Reveló que muchas personas la criticaban por soportar las agresiones verbales de Jorge. “Por querer formar esa familia aguanté muchas cosas, infidelidades, maltratos… no dimensionás en ese momento”.

Remarcó que una persona violentada empieza siempre por la parte psicológica: “Te baja el autoestima, te estás pudriendo por dentro”.

Sostuvo que cuando nació su segunda hija, Valentina, lloró mucho porque no la esperaba. “Yo no quería que ella pase lo que mi hijo hoy día, yo soy muy dura con mi hijo, a veces yo le abrazo y lloro porque el presenció ese momento (violencia familiar). Es algo que yo no me perdono”.

Sly dice enfatizó en el trabajo psicológico que eso la ocasionó y que la llevó a analizar la situación y su rol en la problemática. “Es difícil salir de ese cubo de ‘no me hago la víctima’. Yo no soy una víctima, yo siempre digo y sostengo que soy una sobreviviente y puedo contar hoy mi historia”.

Empatiza con sus congéneres y les brindó un mensaje de esperanza, sin dejar de objetar el machismo imperante en Paraguay.

“Hay una salida, existe una vida después, porque normalmente pensamos que no vas a poder sola… Vivimos en un país machista, los paraguayos te quieren hacer sumisa, someterte a ellos, que aguantes todo por figurar y aparentar ser una familia feliz cuando sos súper infeliz”.