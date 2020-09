En la aplicación WhatsApp y en varios medios de comunicación circula el audio de la extensa conversación de 16 minutos con 39 segundos. En él la farandulera suplica a Giménez que desista de la demanda de filiación.

“Queremos llegar a un acuerdo de forma pacífica, yo no quiero ningún problema con nadie. Yo te respeto mucho y quiero hacer eso (demanda) porque te juro que no doy más, mi familia ya no da más”, dice Cristian en al inicio de la conversación.

El exparticipante de Baila Conmigo Paraguay pide a su excompañera en el reality show que coordine con sus abogados fecha y lugar para hablar sobre el asunto. “Mi intención es solamente corroborar eso (paternidad) y hacerlo por lo legal”.

Luego la mediática le pide “no equivocarse” y frenar su acción. “Cristian por favor te pido. El mejor concepto tengo de vos. Si tenés algo en contra mío, hacelo conmigo pero no te tomes con mis hijos”, expresa exchica de balnerarios, aseverando que la única que saldrá sufriendo y quedará mal públicamente es la menor.

“Lo máximo que van a decir es que soy una puta, que soy una cualquiera… yo puedo soportar todo, lo que digan de mí y lo que yo ya pasé lo sigo soportando”.

Insiste en que no haga el ridículo y que siga adelanta con su vida. Confirma además las afirmaciones de ‘El Rasta’ de que la mujer convivió con él y su entorno familiar. “Yo juro por dios que nunca más te voy a molestar, si fui a ver a tu familia fue porque siempre me dieron amor, siempre me dieron lo mejor”.

‘Rossana’ confirma también que mantuvo una relación sentimental con Cristian y asegura que haberse enamorado de él.

“Yo tomé la decisión de mi vida alguna vez y sinceramente no me arrepiento. Vos me conocés más que nadie en este mundo, en esta vida, me conocés. Si alguna vez me equivoqué, si fallé, fue porque como toda persona normal me habré enamorado y lo hice nada más en nombre de eso”. remarca.

La también exconductora de programas de televisión, remarca que lo dejará ser feliz porque tiene ‘códigos’. “En el nombre de ese amor que alguna vez te tuve, siempre te voy a respetar y te voy a tener en alto”.

“¿Cómo querés que sea feliz sin mi hija? “, le retruca el también exnotero televisivo.

En todo momento, la mujer ruega porque desista de la causa y mantiene su postura de que siempre hablará bien de él, aún cuando el mismo haga público el hecho.

“Aunque vos hagas que explote esta bomba lo único que vas a escuchar de mi boca hacia vos van a ser siempre buenas palabras. Yo sané mi corazón, lo único que sentí por vos es amor”.

El Rasta termina la conversación que no tiene intención de dañarla ni a ella ni a nadie, solo que busca la verdad. “Te tengo un gran cariño, pasamos mucho tiempo juntos, por más que no fue lo correcto, yo respeto y no quiero tu mal”.

La causa entre Cristian y Rossana lleva ya más de dos años, en medio de chicanas de ella, amenazas de su representante legal y la burocracia de la justicia.