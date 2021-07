FPOM o First Paraguayan on the Moon (el primer paraguayo en la luna) es el proyecto personal del músico y productor encarnaceno Carlos Dentice, que nació hace dos años luego de la disolución de su antigua banda y con la idea de expresar y explorar nuevos colores musicales, buscando que cada canción sea una experiencia especial, y espacial, para el oyente.

Tras el lanzamiento de los sencillos “11:11 (Manifest)”, “Moodz” y “Sin vos a ningún lado”, presenta ‘Te Siento’, compuesta originalmente en el 2019 como parte de un proceso de experimentación y búsqueda de nuevos sonidos.

Posteriormente, el beat inicial fue propuesto a Danny P. para que el cantante y compositor sea el encargado de poner letra y melodía a la canción, enfocados en su especial timbre de voz.

Este lanzamiento representa un nuevo capítulo sonoro en la carrera de ambos músicos, sirviendo de introducción al próximo viaje de First Paraguayan on the Moon y Danny P., exvocalista de la banda encarnacena Rocanova, con 15 años de trayectoria en la escena nacional alternativa, quien presenta una nueva faceta en su exploración de géneros y diversos matices.

El tema fue producido por Marcelo Soler y Carlos Dentice, fue mezclado y masterizado por Nicolás Melgarejo. En tanto la dirección y producción del video oficial estuvo a cargo de Edgar Cubas (Retórica Visual) y Juan Pablo Fochesatto se encargó de la dirección fotográfica y artística.