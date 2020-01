Las imágenes de una mujer en pleno goce sexual, captada en picado (plano desde arriba) recorre los grupos de WhatsApp en las últimas horas. Para muchos, la mujer en escena es Sole, debido a comparten ciertas características.

“Me llegó el video pero no soy yo”, dijo tajante la farandulera en conversación con HOY.

La rubia mediática asegura que gente mal intencionada trata de manchar su imagen, prueba de ello es que difunden el video llamativamente el día en que anunció su incorporación a la radio Palma 106.5 FM.

“A la gente le pica cuando alguien surge, entonces tratan de perjudicar”, asevera.

La exparticipante del reality show Baila Conmigo Paraguay comenta que no es la primera vez que le adjudican un video falso. “Cuando empecé con un programa lo mismo hicieron, y ahora que voy a empezar otro en radio otra vez”.

Consultada sobre sí sabe quien o quienes estarían detrás de esto, respondió: “No me importa quién puede estar haciendo esto, no me interesa mientras no me perjudique con mi pareja o en lo laboral. Me chupa tres huevos que divulguen cosas que no son mías”.