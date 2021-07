“¿Por qué lo que puto quiere demasiado demostrar que es? ¿No pueden ser nomas? Métanse su bandera en el culo”, escribió Velázquez en una historia en su cuenta en Instagram.

La misma fue capturada y difundida en Twitter, despertando la ira de muchos internautas que arrojaron algunos “detalles” de su vida.

Resulta que el hombre en cuestión de la “alta sociedad” paraguaya no solo es conocido por su rechazo a la diversidad, si no por haber hecho la vida imposible a varias personas, desde integrantes de la comunidad LGBTIQ+, hasta mujeres, únicamente por su apariencia.

“Este fue el tipo que más le persiguió y maltrató a mi hno en su época de colegio, pero hace poco antes de ‘candidatarse a Consejal Colorado’ le dio abracito, le invitó a una mesa a tomar y le pidió perdón… que obviamente mi hermano buen corazón aceptó. ¡Qué asco!”, escribió Cecilia Campos Cervera en Twitter.

Otra usuaria recordó su experiencia con Velázquez en el reconocido club social Centenario años atrás. La mujer reveló haber sido también víctima bullying.

“¡Asco de tipo Ceci!, me acuerdo que de chica también me torturaba en el cente diciéndome gorda y todos los calificativos que te podes imaginar. Impresentable que no se como le bancan”.

“Le conozco hace mucho, siempre vive pendiente de las personas de diversidad sexual. Una vez lo mandé a la mierda en una mesa que estaba. Es muy desubicado él”, expresó otra internauta.

Rápidamente los internautas viralizaron imágenes de Velázquez haciendo política. El mismo es presidente juvenil de la Seccional Nro. 5, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), y recientemente estuvo muy activo en la campaña de Dani Centurión para llegar a la intendencia de Asunción, en función al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Es más una de las imágenes difundidas es la captura de una historia de la cuenta oficial de Marito en Instagram, en donde se lo ve saludando a Velázquez e irónicamente sobre la misma resalta: “Los jóvenes son la esperanza de nuestro Paraguay”.

CUESTIONADA FAMILIA

Entre las experiencias y debates tuiteros resaltan los comentarios acerca de la familia de Sebastián, también con no muy buenos antecedentes.

“¿Qué se puede esperar del hijo de un exfiscal, que fue condenado por extorsión?”, apuntó el internauta Fabrizzio Benzo, refiriéndose a Roberto Velázquez Vezzetti.

El exrepresentante del Ministerio Público fue imputado y condenado a cuatro años de prisión, en el 2020, por coima y extorsión. Otro internauta resaltó el hecho de ser hermano de la mediática actriz y conductora de radio y Tv, Amparo Velázquez.

“Es hermano de Amparo Velázquez, con eso ya está todo dicho. La sangre es fuerte, lo mierda lo llevan bien metido”.

Precisamente padre e hija fueron escrachados fuertemente en el 2017 en Miami, demostrando soberbia y pedantería a través de la red social Instagram. En ese entonces Velázquez Vezzetti presumió de sus lujos y solvencia económica, cuando la conductora de Vive la Vida había hecho chistes de mal gusto en medio del huracán ‘Irma’.

“Desde que tiene uso de razón esta chica está por Miami y por cualquier parte del mundo porque la vida me permitió poder darle eso y a mí la vida me permitió viajar a un montón de lugares. Ella puede estar en Miami ahora porque pudo, porque quiere y porque se le canta y porque a mí se me canta, no es tan difícil de entender”, había manifestado Velázquez Vezzetti.

Muchos hacen énfasis además en que, irónicamente, mientras Velázquez fomenta discursos de odio contra la comunidad LGBTIQ+, su hermana Amparo esté rodeada personas homosexuales, principalmente exponentes de la moda y el arte escénico teatral y audiovisual paraguayo, muchos de ellos vinculados al activismo por los derechos humanos y una sociedad inclusiva y equitativa.