Los Ángeles, Estados Unidos. La cantante estadounidense Demi Lovato dijo que fue violada durante su adolescencia, en una época en que era actriz de Disney Channel, en un revelador documental que abrió este martes el festival online de South By Southwest.

"Demi Lovato: Dancing with the Devil" ("Demi Lovato: Bailando con el diablo"), una serie original de YouTube, se centra en la sobredosis por fentanilo que sufrió la cantante en 2018 y que le ocasionó daño cerebral y ceguera parcial, así como en su batalla con la adicción.

Los cuatro episodios, presentados como filme de apertura del festival SXSW, también contienen nuevos detalles de asaltos sexuales sufridos por Lovato, incluido uno en la noche en que sufrió la sobredosis.

"Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas también. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación", dice Lovato.

"Estábamos enrollados, pero yo dije 'Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma'", cuenta. "Pero eso no importó -lo hizo igualmente".

Lovato, ahora de 28 años, no menciona a su atacante pero dice que la violación ocurrió cuando "era parte del elenco de Disney" y que tuvo que "seguir viendo a esta persona todo el tiempo" después del ataque.

Lovato dice que reportó al atacante pero que "nunca se metió en problemas por ello -nunca fue retirado de la película en la que estaba participando".

Lovato saltó a la fama con la película de Disney Channel "Camp Rock", filmada cuando ella tenía 15 años.

El SXSW Online 2021, una conferencia de cine, televisión, música y tecnología, cierra el próximo sábado.