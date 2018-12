El pago de honorarios profesionales para defender judicialmente a Fabbro consume rápidamente altas sumas de dinero tanto del jugador como de la modelo, que recientemente admitió que sus viajes a Buenos Aires para estar con su pareja, lo hace en colectivo y ya no en avión.

Sobre la feria de ropas usadas que realizó recientemente, Larissa indicó que los comentarios que lanzan las personas en las redes sociales, le tiene sin cuidado.

“Son ropas que me había comprado hace muchísimo tiempo y son ropas que no estaba más usando, entonces dije voy a hacer algo, además le doy la posibilidad a la gente que no puede comprarse ropas de marca para que puedan tener, habían nomás nuevas y seminuevas y la marca de Jony que nunca pudo lanzar lastimosamente”, explicó la exmodelo al diario Extra.

EL ABOGADO

El abogado principal de Fabbro, Francisco Oneto, es un conocido profesional del foro argentino. Aunque el costo de su trabajo está guardado “bajo siete llaves” se sabe que es altísimo.

Oneto escandalizó los medios en los últimos días, tras declarar que las denuncias de acoso y abuso sexuales que realizaron actrices argentinas contra varios referentes del gremio actoral, son “fabulaciones” que no tienen sustento.

Organizaciones feministas señalaron que el mismo se especializó en atender casos de abusos sexuales (incluso de menores) poniéndose siempre a favor de los violadores.