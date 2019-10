La creatividad de los internautas se enciende rápidamente con una frase o “metida de pata” de la exmodelo. Los últimos memes inspirados en su persona se dieron a raíz de su lectura en inglés con una forzada y poco entendible pronunciación.

Durante una entrevista a Yasuri, en el programa televisivo El Debate del Show, en el que Marly es panelista, saltó el tema de los memes que recorrieron en las redes sociales sobre la participante del reality Baila Conmigo Paraguay. Al instante, salió al paso Figueredo manifestando su rechazo hacia dichas imágenes.

“Yo detesto que se hagan memes conmigo”, reveló. Ante dichas palabras, sus compañeros soltaron una que otra carcajada, mientras que Álvaro Mora lamentó la frase de Marly, “Mañana es lunes, vamos a empezar toda la semana con eso. ¿Para qué dijiste? Decí que te gusta”.

Visiblemente seria, la exmodelo mantuvo su postura. “¿Qué me va a gustar? Me saca seriedad. Yo le admiro a ella (Yasuri) porque lo toma con humor y a parte que ella sabe a dónde apunta. No importa que se hable bien o mal, ella quiere que se hable de ella. Sin embargo, yo no”, finalizó.

El remate estuvo a cargo de Álvaro Mora, quien llamó a la exmodelo “Señora Memes”. No es la primera vez que el conductor del programa y los demás panelistas toman a Marly como punto de burla.