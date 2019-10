La caótica fama de Demi Lovato, hizo que cayera física y emocionalmente. Luego de haber tocado fondo, la cantante buscó ayuda profesional y espiritual. Además, se refugió en los brazos de familiares y amigos.

“Hay algo absolutamente mágico sobre Israel. Nunca he sentido tal sentido de espiritualidad o conexión con Dios, algo que me hace falta desde hace unos años”, escribió la artista en su cuenta de Instagram. “La espiritualidad es tan importante para mí, ser bautizada en el río Jordán - el mismo lugar donde Jesús fue bautizado - nunca me he sentido más renovada en mi vida”, continuó.

En su propia publicación indicó que es una cantante estadounidense, cristiana con antepasados ​​judíos. “Cuando me ofrecieron una oportunidad increíble para visitar los lugares sobre los que había leído en la Biblia mientras crecía, dije que sí”, manifestó.

“Este viaje ha sido muy importante para mi bienestar, mi corazón y mi alma. Estoy agradecida por los recuerdos creados y la oportunidad de poder llenar el agujero del tamaño de Dios en mi corazón. Gracias por invitarme, Israel”, finalizó.

Lovato hizo pública su lucha contra adicciones y problemas psicológicos en el 2010, cuando con tan solo 18 años fue internada por bulimia y autoflagelación. También las drogas y el alcohol, se apropiaron de su vida, por lo que en algunas ocasiones fue hospitalizada de urgencia. En julio de 2018, la cantante casi llegó a la muerte a causa de una sobredosis.