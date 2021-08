Se trata de la tercera edición del festival argentino Cultura Stone Rock a realizarse de manera virtual desde las 15:00 de Paraguay, a través del canal de YouTube del mismo nombre.

Con esta participación, se convierten en la primera agrupación nacional en integrar el espectáculo underground que reúne a fanáticos de la cultura Stone.

Esta edición tendrá mayor importancia y será significativa para los fanáticos y nostálgicos debido al reciente fallecimiento del baterista de The Rolling Stones, Charlie Watts.

Más de 40 agrupaciones se presentarán en el festival, entre las que se destacan son La Pulposa, Dados Trucados y Seda Carmín, poderosas bandas de rock argentinas que gozan de la aprobación de los seguidores de los Rolling. Esta es la primera vez que se incluyen grupos extranjeros. Además de Lenguas Locas se presentará una banda mexicana.

Lenguas Locas lanzó días atrás la canción “Perro Bravo”, un tema que habla sobre la cotidianeidad de los caninos, sus gustos y disgustos, con una lírica que, conjugada con la guitarra, bajo, batería, armónica, y teclado, aportan un rock and roll clásico y sólido. De forma simple, pero no inocente, plasma el viejo espíritu del rhythm and blues, demostrando que los viejos sonidos del Mississippi siguen vigentes.

Ambos sencillos, “Perro Bravo” y “5 Minutos de Fama” fueron escritos durante la cuarentena, cuando la banda aprovechó la pausa obligada de la pandemia para experimentar y componer.

Se grabaron en abril de 2021 en los Estudios Parisi de Asunción y se mezcló y masterizó en los Estudios La Base, de Buenos Aires, por Jorge Rossi (ex “Los Gardelitos” e “Intoxicados”, de Argentina).

En esta nueva etapa, Lenguas Locas está conformada por Rá Ortiz (voz), Pepelo Martínez (guitarra), Diego Manera (bajo), Eduardo White (armónica) y Jorge Guth (batería).

Lenguas Locas se formó en 1998, influenciados por grandes leyendas del rock and roll como The Rolling Stones, Los Ratones Paranoicos, Pappo y Viejas Locas. Tras haber grabado dos demos, la agrupación se separó en el 2002. En el 2018, y luego de 16 años, volvieron a reunirse y al año siguiente grabaron un demo reversionando “Alcoholizado” y “Un trago más”.