Desde su cuenta en la red social Twitter, Franco recordó el mal momento que pasó cuando en un espacio televisivo conducido por Pelusa Rubin fue objeto de burla de la exdiputada colorada.

“Me acuerdo cuando en el programa de Pelu me trató de gordi y después nervia me retó: dejá de comer”, tecleó la actriz y humorista. En ese mismo tweet, ironizó con la imagen de la Tarragó que hace tiempo se hizo viral en redes.

Mientras la misma disfrutaba de un café, gran parte del país era arrasado por un temporal que destruyó casas, vehículos y dejó todo tipo de destrozos. “Toma su tecito flaca y con las piernas cruzadas con vestidi estampadi”, sostuvo Clara.

Entre el sinfín de comentarios, resaltó el del bailarín y coreógrafo Luis Calderini, quien cuestionó a Clara el disfrutar de la situación por la que atraviesa Cynthia.

“Por eso te quiero preguntar, ¿y por eso estás disfrutando amiga? La venganza no es buena, eso aprendí. Déjale a cada uno en su mambo que así es más linda la vida. Todos pagamos aquí”, escribió.

Al instante, la mediática le respondió. “Che rey querido no me estoy vengando porque no le hice, ni pensé hacerle nada jamás, solo me tomé la libertad -que acá en tuiter se puede- de largar mi sarcasmo karapé con los recuerdos. Ya lloré todito en su momento ese desprecio. Te quiero katu”.

De todas las posturas sobre el caso Tarragó, al menos en lo que respecta al ámbito periodístico y mediático, la que más llamó la atención es la del conductor de radio y Tv Mili Brítez, amigo de la exparlamentaria, con quien trabajó con ella en algunos programas, como el televisivo farandulero Teleshow.

El comunicador defendió públicamente a su “amistad” a través de redes sociales, afirmando que “no tirará la primera piedra”.