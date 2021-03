"Soy muy cabezón, y planteo obras que o llenamos el teatro o palmamos", aseguró este jueves en rueda de prensa, en la que se mostró esperanzado en que en octubre habrá ya "inmunidad de rebaño" y la situación habrá mejorado, de modo que puedan ocuparse tres cuartas partes de las butacas. "Con eso se podría salvar la situación", afirmó.

En su versión de "Company", un clásico del Broadway de los años 70, el actor y empresario tendrá que cumplir "menos condiciones" que en su primer musical en el Soho, "A Chorus Line", en el que hubo que hacer todo "hacer exactamente como nos indicaban".

Por el contrario, al autor de "Company", Stephen Sondheim, "le gusta que lo versionen, y te imponen que el montaje no se parezca a nada de lo que se ha hecho anteriormente", explicó.

Avanzó que su montaje tendrá "una participación muy grande de los músicos" y la "inclusión de la cuerda, que no existía ni en la versión de 1970 en Broadway".

Banderas presentó hoy la orquesta Sinfónica Pop del Soho, de la que resaltó que va a "prestar un servicio increíble al proyecto" de su teatro, en el que quiere seguir haciendo "musical como debe ser hecho, con músicos, sin pregrabados", como una "señal de respeto al músico".

"En 'A Chorus Line' me proponían usar cosas grabadas y la respuesta fue 'no', y va a seguir siendo 'no' en este teatro", aseveró el actor, que ha impulsado la creación de esta orquesta "muy joven".

"Todo lo que esté por debajo de los 60 años para mí es joven", bromeó Banderas, que avanzó que podrán "subdividir la orquesta en piezas, tener un club de jazz o hacer una labor social de llevar la música a residencias y a escuelas".

Esta nueva orquesta ofrecerá conciertos "con un programa muy ambicioso", según Banderas, que quiere que la Sinfónica sea "muy dinámica en sus propuestas y muy viva".

Al frente de la orquesta está el director musical del Teatro del Soho, Arturo Díez Boscovich, quien confesó que se guio por el "entusiasmo más absoluto" que le demostró Banderas, "una persona muy valiente y defensora del arte en general, y en estos tiempos esto es una fantasía".

"Es maravilloso tener la sensación de que la orquesta nace aquí en el teatro, que forjamos una familia musical. Hará un repertorio sin complejos de música de cine y de musicales", dijo Díez Boscovich.