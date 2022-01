La comunicadora no perdió oportunidad para compartir su tonificada figura a orillas del mar y aprovechó para compartir una reflexión para el 2022 en la que se comprometió a “no pesadear” desde sus redes con el tema del amor propio.

“Está bien no estar bien todo el tiempo, esta bien que tu objetivo no sea casarte o tener pareja. Esta bien que tu objetivo no sea viajar, que no quieras ser tu propia jefa. Que quieras tener hijos o que formar una familia no sea lo tuyo. Que capaz solo vayas a entrenar por salud, o que entrenes para tener un culazo”, tecleó.

‘Gia’ defendió la búsqueda sana de la mejor versión de cada uno, sin importar el qué dirán. “Tu versión del mundo es la más adecuada para vos y desde las redes no somos nadie para descalificarla. Como siempre les digo, mientras tu vida no le joda a nadie está bien. Estas haciendo bien”.

Sin embargo, la encargada del segmento de cocina del programa ‘A punto’ del canal GEN, no prometió dejar de ‘hinchar’ a sus seguidores para que cierren bien las tapas de sus tuppers “no se negocia”, escribió.

Alfieri se encuentra disfrutando de sus vacaciones en compañía de su novio, el artista visual Oz Montanía, su colega Carmiña Masi y la pareja de esta Marcos Viveros, entre otros.