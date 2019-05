Cannes, Francia. La expectación se mantuvo este domingo hasta el último momento, pero el Festival de Cannes confirmó poco antes del inicio de la alfombra roja que Diego Maradona no iba a poder acudir a la presentación del documental sobre su figura realizado por Asif Kapadia.

Un tuit dio por cerrada toda la especulación que había rodeado hasta entonces la presencia del astro argentino: "La producción de 'DIEGO MARADONA' nos informa de que desafortunadamente Diego Maradona no puede estar presente esta noche en la proyección", dijo el certamen.

Hace once años el exjugador sí acompañó a Emir Kusturica en la presentación en Cannes de otro documental sobre su vida, "Maradona por Kusturica".

Kapadia es autor de dos notables documentales sobre otras dos grandes figuras, "Senna" (2010), sobre el piloto brasileño, y "Amy" (2015), sobre la cantante británica Amy Winehouse.

Esta última cinta, proyectada fuera de competición en esta 72 edición del certamen cinematográfico francés, se centra en el periodo que pasó en el Nápoles y utiliza material inédito filmado ente 1981 y 1987 por un equipo que el jugador contrató para que le siguieran en todo momento.

El director británico había dejado intuir en declaraciones publicadas este domingo por el diario deportivo "L'Équipe" que su presencia en la ciudad francesa era poco probable.

"No se encuentra bien en este momento. Tiene que operarse de un hombro. Desgraciadamente no es un buen momento para él. Hemos hecho lo que hemos podido. (...) No creo que sea posible", dijo el cineasta, según el cual su documental muestra el lado menos conocido del exjugador.

Un acercamiento al "Pibe de oro" sobre el que Kapadia asegura que le planteó todas las preguntas complicadas que necesitaba para hacer el filme, incluido el abuso de drogas, su relación con la Camorra napolitana o su relación con sus hijas, su ex mujer y su hijo ilegítimo (Diego Sinagra), cuya paternidad negó durante 18 años.