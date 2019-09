A través de su cuenta de Instagram, el joven cantante dio a conocer a sus fanáticos los episodios más tristes. Entre sus duras revelaciones comentó haber consumido drogas desde los 19 años, “jugar” a las mujeres, vanidad y escándalos mediáticos.

El canadiense abrió su corazón mediante un texto que lo hizo público ante sus 118 millones de seguidores. “Es difícil salir de la cama en las mañanas con la actitud correcta”, inició Bieber para luego confesar la presión que sintió por su “pasado, trabajo, responsabilidades, emociones, familia, finanzas y relaciones”.

“Un problema tras otro”, es como la estrella musical describió su vida antes de ahondar en las decepciones que le llevaron a tocar fondo.

“A veces puede llegar al punto en donde ya no quieres vivir. Donde sientes que nunca va a cambiar”, confesó. Sin embargo, reconoció sentirse afortunado por la buena gente que lo animó a seguir adelante.

“Ustedes ven, tengo mucho dinero, ropa, autos, elogios, logros, premios y aún así estaba insatisfecho”, admitió.

En el texto que compartió, también mencionó sus heridas de cuando era pequeño. “No crecí en un hogar estable, mis padres de 18 años se separaron, no tenían dinero y aún eran jóvenes y rebeldes”, comentó.

Su talento y carisma, lo convirtieron rápidamente en un artista de tan solo 13 años. “No sé ustedes, pero la humildad viene con la edad, tú escuchas estas cosas cuando eres joven y comienzas a creerlas”, señaló.

“Para este momento tenía 18 años sin habilidades para el mundo real, con millones de dólares y acceso a todo lo que quería. Este es un concepto muy aterrador sobre alguien”, continuó.

Bieber recordó haber perdido la admiración de sus fanáticos luego de las malas decisiones que tomó a partir de los 20 años, cuando pasó a ser una de las personas más odiada, juzgada y ridiculizada.

Por otra parte, el cantante comparó los efectos de estar sobre un escenario con el de la dopamina y explicó que para manejar las altas y bajas que conlleva el ser artista muchos cantantes y bandas terminan teniendo una fase de abuso de drogas, como ocurrió con sí mismo.

“Me volví resentido, irrespetuoso con las mujeres y enojado. Me volví distante a todos los que me amaban y me estaba escondiendo detrás de un caparazón”, rememoró.

Además, manifestó que le llevó varios años revertir todas sus malas decisiones luego de decidir cambiar sus hábitos. “Afortunadamente Dios me bendijo con gente extraordinaria que me ama por quien soy”.

“Todo esto para decir que cuando las probabilidades están contra ti sigue luchando. Jesús te ama. Sé amable hoy, ama a la gente hoy no por tus normas sino por el amor perfecto y sin falla de Dios”, finalizó.