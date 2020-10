La estrella latina inició su jornada con una conversación en un café en West Kendall, ciudad en el sur del Condado de Miami-Dade, donde resaltó que hay muchos aspectos en juego para los próximos cuatro años y que en ese sentido los próximos comicios no se tratan de “Biden versus Trump, es Biden versus no votar”.

La también productora, y que en los últimos años se ha implicado en numerosas iniciativas a favor del feminismo y de los derechos de los inmigrantes, estuvo acompañada con la senadora estatal Annette Taddeo y por miembros del equipo de campaña de Biden.

El propietario del café “Mekatos Bakery”, donde se desarrolló la charla, aludió a las recientes revelaciones del diario The New York Times, según las cuales en más de diez años Donald Trump pagó sólo 750 dólares en impuestos y cero dólares en impuestos federales, y resaltó que él paga más en impuestos y que además de no hacerlo le cerrarían el negocio.

Longoria se trasladó luego al barrio de la Pequeña Habana, donde junto al senador de Florida José Javier Rodríguez, entre otros, sostuvo un encuentro a puerta cerrada con pequeños empresarios y con quienes charló sobre los efectos de la pandemia del coronavirus en sus negocios.

La actriz finalmente se unió a la caravana “Todos con Biden”, compuesta por unos 60 automóviles que durante la tarde de hoy partieron desde el restaurante Versailles, situado en el citado barrio de Miami, de gran mayoría de cubanoestadounidenses y quienes, según los sondeos, previsiblemente votarán por el republicano Donald Trump.

A una pregunta de los periodistas que cubrían la salida de la caravana, la hispana señaló que a su juicio el aspirante a la reelección quedaba invalidado como candidato tras no pronunciarse con contundencia contra el supremacismo blanco durante el debate celebrado anoche en Cleveland (Ohio).

La presencia de Longoria hoy en el sur de Florida se da luego de que este mismo mes fuera parte de un acto de campaña de Biden en Kissimmee, y que supuso la primera visita del exvicepresidente (2009-2017) a este estado en lo que lleva de campaña para las elecciones presidenciales.

En esa ciudad del centro de Florida, Longoria, que integró un cartel de destacadas estrellas de la música, la actuación y el deporte, apuntó que “es un hecho” que “los latinos van a decidir estas elecciones”.

Este mismo miércoles, la oficina de campaña de Joe Biden dio a conocer que el candidato demócrata y su esposa, Jill Biden, viajarán el lunes próximo al sur de Florida, donde participarán de un town hall en el Pérez Art Museum Miami.