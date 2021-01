Madrid. Paul Stanley, miembro fundador y vocalista de Kiss, ha anunciado este miércoles la salida al mercado el próximo 5 de marzo del álbum "Now And Then", fruto de un nuevo proyecto musical para el que ha formado una banda llamada Soul Station.

Se trata de 15 músicos, según ha explicado su discográfica, entre los que se encuentran Rafael "Hoffa" Moreira (guitarra), Sean Hurley (bajo), Alex Alessandroni (teclados), Ely Rise (teclados), Eric Singer (batería) y RayYslas (percusión).

En el estudio, de vuelta de tocar con ellos en pequeños clubs íntimos por EE.UU. y Japón, quiso rendir tributo a algunos de los artistas y canciones del catálogo clásico de música soul y r&b.

"Empecé a pensar que ni la banda ni la música que nos gusta debería depender solo del pasado, así que me puse a componer con la meta de traer algunas canciones al presente. Por lo que me ha dicho un montón de gente que respeto, esa misión se ha cumplido", ha explicado el propio Stanley sobre la génesis y propósito de "Now And Then" en declaraciones recogidas por su sello.

Ya es posible escuchar el primer tema de anticipo de este nuevo proyecto musical y discográfico, la canción "O-O-H Child".

Paul Stanley (Nueva York, 1952) es una de las leyendas del rock internacional con más de 50 años de carrera, que incluye la formación de Kiss en 1973 junto a Gene Simmons y la venta junto a esta banda de más 100 millones de discos.

Hasta la llegada de la pandemia por covid-19, la formación creadora de himnos como "I Was Made For Lovin' You" se encontraba concentrada en la que debía ser la última gira de su historia, un "tour" que quedó en paréntesis por las restricciones sanitarias y que debería reemprenderse a partir de este verano.