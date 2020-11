En contacto con la 1000 AM, la mediática habló acerca de su filosofía en cuanto a encarar las relaciones sentimentales.

Tras su escándalo con el futbolista Paulo Da Silva, aseguró que volvería a estar con un hombre comprometido. “Cuando estuve con él, estuve soltera”, dijo.

“Si me gusta, sí. Si estoy soltera y quiero estar con alguien yo no tengo ningún problema, no le debo afinidad a nadie. Si está bien o mal, no sé, yo trato de disfrutar lo que a mi me gusta y punto”, expresó tajantemente.

Wolscham acotó que siempre respetó a cada una de sus relaciones sentimentales. “Cuando estoy en pareja, soy fiel. Nunca le puse los cuernos a ninguna de mis parejas”.

Consultada sobre si le gusta ser la otra de alguien, mencionó. “A nadie le gusta ser la otra, solo que hay situaciones en las que te enganchás con alguien y pasa nomás”.

Respecto a si llegara a enterarse de que el hombre a quien ama, está casado, remarcó: “Si estoy enamorada, me voy a aguantar hasta desenamorarme”.

“CON AYUDA SE SALE”

Gabi Wolscham habló acerca del supuesto hecho de violencia intrafamiliar del que fue víctima la conductora de Tv, Norita Rodríguez, y empatizó con ella.

“Vi el video y me tocó mucho. Me dio ganas de llorar, me ocurrió lo mismo”.

La farandulera resaltó que es un hecho tuvo lugar hace ya 10 años atrás y ya lo superó. “Es una relación enfermiza pero con ayuda se sale”.