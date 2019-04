La joven comunicadora de Radio Urbana se encargó de realizar entrevistas a los artistas del festival musical Asuncionico.

Entre ellas, la banda Twenty One Pilots, conformada por Tyler Joseph y Josh Dun a quienes abordó sobre la interacción con los fans paraguayos.

Cuando Tyler se expresaba, la conductora lo interrumpió redondeando su respuesta, para luego realizar rápidamente otra pregunta a Josh Dun.

En el video se observa que aparentemente Tyler quedó desorbitado pues aún tenía más que decir. El hecho tomó notoriedad cuando el mismo compartió una captura del momento en su historia en la red social Instagram.

the interviewer interrupted tyler and look at his face after i’m pic.twitter.com/e6BteShWvH

— ً (@JUMPSUUIIT) 3 de abril de 2019