Desde su espacio en la 106.9 FM Radio Urbana, la comunicadora se refirió a la supuesta “falta de respeto” hacia el cantante Tyler Joseph, la cual tomó repercusión en redes en las últimas horas.

La misma aseguró que desde antes del arranque de la entrevista detectó cierta mala onda del famoso duo, principalmente por parte de Joseph. “Conmigo no hubo empatía, quizás ellos no querían hablar y solo ser lo que son, artistas. Lastimosamente no hubo conexión y energía”.

Sostuvo que estaba un poco acelerada porque había un tiempo cronometrado para hacer la nota, el cual debía respetar pues otros medios esperaban para hacer lo mismo luego de ella: “Si yo me pasaba, ahí si podría ser peor”.

Dijo que muchos la criticaron por no informarse sobre cierta timidez del artista. “Perdón, se me pasó y no encontré nada sobre info de que Tyler padezca algo que haga que no se desenvuelva tan bien a la hora de dar entrevistas”.

Lamentó que los managers obliguen a los artistas a pasar situaciones incómodas como dar entrevistas cuando no lo desean, sin embargo sostuvo que la nota fue realizada de la mejor manera.

“Desde el inicio yo ya sentía y que no iba a salir como yo quería que salga, pero para mí salió super bien dentro de toda esa energía extraña que sentí con ellos en el backstage”.

the interviewer interrupted tyler and look at his face after i’m pic.twitter.com/e6BteShWvH — ً (@JUMPSUUIIT) 3 de abril de 2019

“NO A CONCHAZO LIMPIO”

Kassandra también hizo frente a los ‘haters’ que la cuestionan sin argumentos, respondiendo con ironías.

“Un tropezón no es caída, yo no voy a poder tener una bola de cristal para saber este artista va a ser buena onda conmigo o no… No siento que la haya cagado, perdón gente, no me siento una vergüenza, no siento que esto sea un declive en mi carrera”.

Así también, Frutos se mostró sorprendida de que colegas con los que trabajó en el pasado quieran aprovecharse de la situación para dejarla mal y lanzó una tajante acotación.

“Si hoy en día llegué a donde estoy no fue a conchazo limpio, no hice casting sábana. En todos estos años que estoy en los medios en ningún momento escucharon algo polémico de mí o que me haya acostado con alguien para llegar a donde estoy”, disparó.

Otro de las críticas en redes es que en el momento de la entrevista a Twenty One Pilots, en el zócalo figuraba Snow Patrol. En ese sentido, la mediática indicó que no es responsable de un error técnico, sin embargo también le adjudican el hecho tachándola de vergüenza internacional

“Por lo menos soy una vergüenza internacional”, aseveró con humor.