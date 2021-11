Participarán del evento Joel Mercado y Berna Velázquez, postulantes al Profesorado Superior de Canto, y Adan Villalba, postulante al Profesorado Elemental Canto. L.

El programa incluye la presentación del barítono Joel Mercado con las piezas Te quiero, dijiste (María Grever), Concierto de Aranjuez – Aranjuez, mon amour (Joaquín Rodrigo, Guy Bontempelli), La canción del toreador – Carmen (Georges Bizet), Di Provenza il mar, il suol – La Traviata (G. Verdi) y Largo al factotum – El barbero de Sevilla (G. Rossini).

Por su parte, la soprano Berna Velázquez presentará Je t’adore (Oscar Straus), Io ti penso amore (Niccolò Paganini), Bachianas Brasileiras Nº 5 (Villa-Lobos) y Meine Lippen, sie küssen so heiss – Giuditta (Franz Lehár), mientras que el tenor Adan Villalba tendrá a su cargo La Vie en Rose (Edith Piaf, Louis Guglielmi), Mi Mancherai (Luis Bacalov, Marco Marinangeli), No puede ser – La tabernera del puerto (Sorozábal, Fernández), Una furtiva lágrima – L’elisir d’amore (Gaetano Donizetti) y Ach, so fromm – Martha (F. Flotow).

Los postulantes al profesorado de canto además presentarán en conjunto las piezas Paraguaýpe (José Asunción Flores, Manuel Ortiz Guerrero), Dein ist mein ganzes Herz – El País de las Sonrisas (Franz Lehár) y La calle de los recuerdos. Esta última se trata de una obra escénico-musical que tendrá la participación de alumnos de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Roque Centurión Miranda” (EMAD), la Escuela Municipal de Danzas (EMD) y la Escuela de Canto “Sofía Mendoza”.

El Concierto de Graduación será reprisado el martes 30 de noviembre a las 19:00 en el Auditorio Mercedes Jané del IMA, Pdte. Franco y Montevideo, con acceso gratuito hasta completar aforo.