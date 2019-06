La banda inglesa de pop alternativo ‘Keane’ regresa a nuestro país el 27 de noviembre en el Jockey Club de Asunción para presentar a su público paraguayo su nuevo material discográfico “Cause and effect”.

Keane, es una de las bandas más emblemáticas de Gran Bretaña, su nuevo álbum será lanzado el 20 de septiembre pero los intérpretes ya dieron un adelanto de lo que se viene con un primer single titulado “The Way I Feel”.

Luego de siete años de su última visita, el cuarteto inglés volverá al mismo escenario, en donde deleitó a su público paraguayo con sus grandes éxitos como “Everybody’s changing”, “Hopes And Fears” y “Somewhere Only We Know”.

Paraguay dejó huellas en la banda conformada por el compositor y tecladista Tim Rice-Oxley, vocalista y guitarrista Tom Chaplin, baterista Richard Hughes y bajista Jesse Quin.

En un concierto en Berlín en el 2013, antes de la pausa que anunciaron, durante una entrevista en el backstage Tom Chaplin recordó a Paraguay. “Cuando tocamos en lugares en los que ni siquiera pensamos que llegaríamos a ir, en especial si son conciertos grandes, como en Paraguay”.

“La primera vez que estuvimos allí tocamos ante 13.000 personas y uno se pregunta “¿cómo es que eso pasó? ¿Cómo es que saben quién eres?”, expresó el tecladista Tim Rice-Oxley.

Según anunció la productora G5pro, la preventa de entradas se realizará desde el martes 18 de junio a través de Ticketea mientras que los costos y sectores serán lanzados este 11 de junio.