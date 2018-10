En un ensayo titulado ‘The Weaker sex’ (‘El sexo débil’), publicado en el libro ‘Las feministas no visten de rosa (y otras mentiras)’, de la bloguera Scarlett Curtis, la estrella de cine se encargó de criticar libremente a Kate Middleton teniendo en cuenta que ambas dieron a luz hace tres años casi coincidiendo en las fechas.

La actriz, fue madre de una niña, Edie, un día antes de que la duquesa de Cambridge tuviera a su hija Carlota.

“Estaba [Kate] fuera del hospital siete horas después de dar a luz, maquillada y con tacones. La cara que el mundo quería ver… No enseñes, no cuentes. Quédate ahí de pie con tu niña y déjate fotografiar por un puñado de fotógrafos masculinos”, escribe la actriz haciendo referencia al momento en el que Kate abandonó el hospital perfecta junto a su esposo William.

Asimismo añadió que es mejor para ella “esconder nuestro dolor, nuestros cuerpos separándose, nuestros pechos goteando, nuestras hormonas rabiosas”.

Y añadió: “Muéstrate bella, estilosa, no enseñes el campo de batalla, Kate”.

Pero fue más contundente cuando Knightley reafirmó su postura sin dejar de lado a la duquesa comparando ambas situaciones y dejando en claro el abismo entre las dos:

“Se me rompió la vagina. Tú saliste con los ojos abiertos y los brazos tendidos hacia mí llorando. Te pusieron sobre mí, cubierta de sangre y grasa, con la cabeza deformada después de salir de mi vientre. Guerrera, jadeante, escandalosa”.

“Te agarraste a mi pecho al instante, hambrienta. Me acuerdo del dolor. De tu boca enganchada a mi pezón para chupar la leche. Me acuerdo del vómito, de la sangre, de los puntos de sutura. Me acuerdo de ese campo de batalla. Tu campo de batalla y tu vida palpitante. Superviviente. ¿Acaso soy yo el sexo débil?”, cierra.

Tras la publicación compartida la semana pasada, este martes Kate Middleton reapareció tras cinco meses de baja de maternidad, desde que dio a luz a su tercer hijo, el príncipe Louis, el pasado 23 de abril.