El ídolo de los Stones se sinceró con El País de España hablando sobre los malos hábitos que dejó atrás, en plena promoción de la reedición del que fue su primer disco en solitario, Talk is Cheap, que sacó en 1988 tras estallar de furia contra Mick Jagger.

Aunque reconoce que a su edad los hábitos están bastante arraigados, Richards aseguró que hace unos meses dejó de beber: “Ah, sí, menudo aburrimiento”, afirmó el músico, pero luego aclaró: “Bueno, a ver, soy Keith Richards. Tampoco voy por ahí diciendo: ‘No bebo’. Bebo copas de vino o cervezas en comidas o cenas”.

Y añadió que “el experimento se ha acabado. Ya me pasó antes con las drogas, como con la heroína. Ya no desayuno con heroína o alcohol”. Sin embargo, asegura que en su vida es incapaz de dejar algo.

“Quiero a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. He aprendido a ser abuelo. Eso es todo. Toda mi filosofía de vida puede resumirse en que, después de todo, he aprendido a ser abuelo”, afirmó el músico que tiene cinco hijos y está casado con la ex modelo estadounidense Patti Hansen desde 1983.

Por otro lado, el británico confesó que el álbum Talk is Cheap, que el 29 de marzo se lanza con motivo de su 30 aniversario, fue “una forma de tocarle las narices a Mick. Ventilé todo lo que tenía que ventilar. Pero ya pasó”.