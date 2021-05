La actividad que arrancó en el verano, como medida para revitalizar el sector artístico y cultural, brindó una remuneración económica a los artistas que presentaron sus obras en el festival.

Para este domingo se prevé la presentación musical de Andrea Valobra junto a Gustavo Luque, Fernando Sequeira, David Maidana y Alejandro Garcete.

Así también Nat Mendoza y ‘Nde Pomberos’, colectivo cultural multi artístico liderado por Carlos Galeano con canciones y poemas originales con ritmos variados especialmente de tinte latinoamericano con diferentes estilos.

Algunos de los artistas que acompañaron a Carlos Galeano son Toti Morel, Beto Gómez, Santiago Benítez, Andrés Salvioni, Javier y Jaime Zacher, Sergio Pereira, Chirola Ruiz Díaz, Rodrigo Pampliega, Luz Maria Bobadilla, Emilio Paredez, Tambores y Bailarines de Kamba Kua, Louis Nostitz, Efrén Echeverría, Quemil Yambai, Jorge Ramos, Maia Ayala y Omar Mareco.

Se exhibirá además el espectáculo de danza ‘Vacíos’, centrada en los espacios que no se pueden llenar o no podemos encontrar, el vacío que nos genera el avanzar hacia lo que no tiene forma, o simplemente no existe.

El Vacío que nos paraliza sin poder avanzar o que nos genera idas y venidas en el transitar de nuestras vidas. Palabras sueltas, palabras vacías, palabras al viento, palabras que retumban en nuestro inconsciente y que queremos recordarlas u olvidarlas. Vacíos que se llenan o simplemente los saltamos.

Con coreografía de Sergio Núñez, bailan Camila Ruiz, Camila Flor, Jessica Díaz, Mirian González, Melany Rivarola, Griselda Franco, Lorena Céspedes, Fiorella Céspedes, Dalila Gayoso y Carmen Vargas.

Diseño de Luces de Santiago Schaerer, diseño de vestuario de Fabián da Silva y Frank Parsout en el video.

Por otro lado, el show de circo ‘Mausi y Milu en acción’, presenta a dos payasitas con una misión: llevar alegría, sonrisas y diversión a todo el mundo. Llegan con su valija llena de magia, ternura y ¡juguetes! y nos sorprenden con swing, juegos, manipulación de sombrero y acrobacias.

Con dramaturgia, dirección y actuaciones de Violeta Balbuena y Elena Balbuena, y Carmen González como técnica de sonido.

El festival es impulsado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), con apoyo de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) y de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN).