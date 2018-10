El Kilkfest se realizó entre la tarde-noche de ayer viernes y terminó este sábado ya de madrugada. A partir del line-up se notaba que la propuesta iba a ser heterogénea en cuanto a géneros musicales y a bandas, por lo que la organización -que corrió por cuenta de G5pro y Miller- buscó juntar a la generación millennial en toda su extensión, desde los nacidos en 1983 hasta los más jóvenes, los de 1994.

Cayeron los últimos rayos del sol cuando empezó el festival. En Paraguay ya nos vamos acostumbrando a la puntualidad y tal es así que a las 18:00, arrancó el Kilkfest con Nine Bits, una banda con un pop-rock prolijo, liderado por Andrea Montanaro y su voz. El grupo se supo abrir camino en la escena local gracias a sus presentaciones en bares y escenarios, lo cual les catapultó a un stage internacional.

Todo el calor del reggae llegó con La Siega Roots a las 19:00. Otra de las bandas que logró gran aceptación en los últimos tiempos. Aquella añoranza de los festivales de reggae que trajeron a grupos de toda América quedó satisfecha con la presentación. Mientras, el público iba acercándose en mayor medida a los distintos sectores habilitados.

A las 19:45 arrancaron los Ripe Banana Skins, con lo que ya nos tienen acostumbrados. Hicieron un pequeño recorrido por su primer material discográfico RBS, más identificado con los “mayorcitos” mientras que las canciones de Oído Antena, con un sonido más vanguardista liderado por los frontmans Rodrigo Cristaldo y Andrés Selich, hicieron vibrar al Espacio Idesa.

Una hora después, a las 20:45, saltaron a escena los Villagrán Bolaños. Ya conocidos en la escena nacional y dueños de un rock que podría considerarse puramente paraguayo hicieron vibrar -literalmente- al público. Además de la lírica, la técnica de Karim Manzur en la guitarra, de Federico Wagener en el bajo y de Mauri Román en la batería, dieron un sonido distorsionadamente limpio a los “zombies”, como es habitual en ellos.

Villagrán Bolaños. Foto: René González, G5pro.







Ya con poco espacio para circular y luego de que el público haya tomado una pausa de hidratación, a las 22:00 aparecieron los Molotov. Ultraconocidos en el país por sus presentaciones, dieron un violento lengüetazo a toda su discografía. Al inicio se registraron algunos inconvenientes en el sonido del bajo de “Micky” Huidobro que no pasaron a mayores y no evitaron que el show sea completo. La situación política del país hizo que “Gimme tha power”, retumbe y que Frijolero se cante desde el alma.

Los mexicanos dieron un bonus al público interpretando una versión hardcore de “Me convierto en marciano” bastante cerca al de la banda Misfits que inspiró a los músicos latinos a partir de su ya convertido en himno punk “I turned into a martian” compuesta por Glenn Danzig.

El "pinche público". Foto: René González, G5pro.









Como es tradicional Molotov terminó su presentación con la controversial “Puto!”. El polvo empezó a levantarse y el ambiente rockero era pleno hasta que Tito Fuentes agradeció al “pinche público” por vibrar con su “pinche grupo”.

Ya hoy sábado, a las 00:00, salieron los Franz Ferdinand. Automáticamente, la reminiscencia del 2010 volvió a los que tuvieron el honor de ver a la “primera piedra” de lo que fueron los grandes conciertos internacionales en Paraguay. Más aún cuando se escuchó el “No You Girls”, una canción que -por obligación- se canta saltando. Se pudo percibir que la energía queer de Kapranos está intacta ocho años después. Interactuó en varias ocasiones con el público con un guaraní bastante bien pronunciado para un angloparlante. Se pudo oír “aguije”, “rohayhu Paraguay”, “mba’eteko los perros?” e incluso hizo que todo el público se ponga en cuclillas para dar un salto, antes de terminar la presentación.

“Lazy boy”, “Do you want to”, “Walk away”, “Jacqueline”, fueron festejadas. El indie no tiene la violencia del rock y los Franz Ferdinand supieron compensar la adrenalina con técnica, lírica, un buen sonido y baile. En algunos momentos de la presentación hubo baches pero que tampoco afectaron a Kapranos y los suyos.

Alex Kapranos. Foto: René González, G5pro.









El disco Always Ascending está representado en su tema homónimo. Como la mayoría de las bandas indie que tuvo su auge a finales de los 2000 e inicios de los 2010, también empezaron a experimentar con new wave. Esta fue la especialidad de Julian Corrie, que intercalaba teclados, voz e incluso guitarra para hacer de soporte en algunas canciones. El baile no se hizo esperar y el público le retribuyó a los Franz Ferdinand la energía que esparcieron.

“This fire is out of control. I'm going to burn this city”, sonó fuerte en Idesa. Los fanáticos y no tanto corearon la canción con energía y con esa impresión los escoceses salieron del escenario, dejando una fresca sensación de vigencia.

Lo que quedaba de energía en el público más los que aún llegaban durante la presentación de Franz Ferdinand se fusionaron en el escenario con los Chainsmokers. Al ser un dúo de disc jockeys neoyorquinos cualquiera podía pensar que cruzar el Atlántico desde Europa iba a ser algo complicado y no fue así. Andrew Taggart y Alex Pall pusieron a la multitud en sus consolas y dieron un show único. Luces, fuegos artificiales, humo, todo era una fiesta y no importaba que ya eran las 02:00.

Al ser productores musicales ya colaboraron con varios aristas de todo el mundo y de distintos géneros. Más de 1:30 de show donde se destacaron “Don’t let me down” y “Paris”, coronaron un show que reunió a una generación que salió extenuadamente conforme de una sobredosis de géneros musicales.