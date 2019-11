Ambas atravesaban por un mal momento, tanto Carter como Cyrus estaban recientemente divorciadas de sus parejas. Entonces, viajaron juntas a Italia, donde quedaron enamoradas una de otra y según la bloguera fue su primera y única relación gay.

“Me enamoré tanto de ella como lo había hecho con un hombre mayor muchos años antes. Era esa misma fuerza familiar de la naturaleza; no tuve que pensar en nada ni analizar demasiado. Simplemente sucedió y se sintió exactamente bien”, confesó Kaitlynn para la revista.

“Al reflexionar sobre nuestra amistad de tres años, me di cuenta de que siempre me había sentido atraída por ella de una manera que no me sucedió con otros amigos, pero hasta ese viaje nunca se me había pasado por la cabeza pensar en ella en un sentido romántico”, afirmó.

Por otra parte, Carter confesó que ignoraba la atracción que sentía hacia Cyrus por más que ya era tan evidente. “Creo que todo fue solo una cuestión de química que no tenía nada que ver con el género”.

Aunque el romance duró solo dos meses, la también empresaria aseguró “Si bien fue de corta duración, estaré eternamente agradecida con mi relación más reciente por abrirme los ojos a esta parte inexplorada de mí y por inspirar un nuevo nivel de autodescubrimiento y asombro ante todas las posibilidades de la vida”.

“Aunque la relación con mi amiga a menudo se califica en los medios simplemente como una ‘aventura de verano’ o un ‘asunto del mismo sexo’, era mucho más que eso. Este fue un viaje profundo de autodescubrimiento. Por primera vez, me escuché, me olvidé de la ‘norma’ y viví”, finalizó.