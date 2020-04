La canción del 2012, perteneciente al álbum “Déjenme llorar”, obtuvo dos premios Grammys Latinos y logró la Certificación de Oro en México por las copias vendidas.

Ahora el artista nacional Xavier Torrasca, mejor conocido como Audioiko lanza su versión a nivel global con el sello discográfico B1 Recordings de Sony Music Global, mismo sello de artistas con más de 1 billón de streams.

El material ya cuenta con mas de 18 millones de reproducciones en YouTube y más de 15 millones de reproducciones en Spotify. Alcanzó el puesto 1 en el Top 40 de importantes radios de Rusia/CIS (Radio Records, Europa Plus) logró más de 50 millones de reproducciones solamente en Rusia/CIS y el puesto 1 en la plataforma Shazam en dicho país y 20 a nivel internacional.

Ingresó al Top 50 global de Spotify en países como Argentina, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, España, Lithuania y en el Top 100 de Apple Music en países como: Rusia, Ucrania, Kazajistan, Armenia, Turkía, Uzbekistan.

Además de Dj y compositor, Audioiko es productor y reside actualmente en Nueva York. Tiene en u haber conocidas canciones como 'Good Night', 'Maybe', 'I feel Good', 'Your Future', 'Break Your head', 'Remote', 'Dreams' y más.