La caída de la cantante fue grabada en un vídeo que tomó uno de los asistentes al recital en el FTX arena. El clip ha sido retomado por el canal Telemundo 51 de Miami, pero también se ha difundido en redes sociales. En la grabación se puede observar cuando la colombiana descendía desde lo alto de unas escaleras en el escenario y de pronto cayó y rodó hasta la tarima.

Tras nos segundos de pausar el show, la intérprete de “Tusa” se levantó y prosiguió con el concierto, entre aplausos y la algarabía de los asistentes.

“Karol G”:

Por su caída durante un concierto en Miami pic.twitter.com/yfv6cPaNj6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 27, 2021





”Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo”, dijo entre risas la cantante originaria de Medellín, poco después del accidente sufrido”.





Omg I knew she was going to cry. We love you so ⁦@karolg⁩. pic.twitter.com/O3f5llZR5E — BeautifulDiva1Rose (@Diva1Beautiful) November 27, 2021

EL SHOW DEBE CONTINUAR”



A pesar del incidente, Karol G indicó que mantendrá las dos fechas programadas en el Coliseo San Juan, en Puerto Rico, la primera de las cuales se celebrará este 27 de noviembre, tal como confirmó la productora de los recitales Move Concerts Puerto Rico.