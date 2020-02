Se trata de la primera canción original que Gaga publica -exceptuando las composiciones para la película "A Star is Born"- desde su álbum intimista "Joanne", de 2016, y el primer tema completamente pop desde que lanzara "Artpop" en 2013, tras éxitos como "Poker Face" o "Born This Way".

Para "Stupid Love", Gaga ha vuelto a mostrar una estética colorida y transgresora al acompañar el estreno con un vídeo musical que cuenta con una ambientación entre lo futurista y lo postapocalíptico y en el que la cantante aparece como la líder de una colorida tribu en medio del desierto.

"El mundo se pudre en conflictos. Muchas tribus pelean por el dominio. Mientras los espirituales rezan y duermen por la paz, los 'punks' de la amabilidad luchan por 'Chromatica'", dice la introducción del vídeo.

Esta canción es el primer sencillo del futuro disco de Gaga, que se rumorea que llevará el título de "Chromatica".

Parece ser que después de su exploración del jazz junto a Tony Bennet en "Cheeck to Cheeck" y del folk en "Joane", la diva volverá a sonidos más inmediatos y coreografías como las que popularizó en "Bad Romance" o "Just Dance".

La expectación por este regreso de Gaga al pop era tal que su sencillo se filtró hace un mes en internet, aunque su equipo decidió no adelantar la publicación oficial del mismo.

En los últimos años, Lady Gaga se introdujo en el mundo de la actuación con su participación en la serie "American Horror Story" y su papel protagonista en "A Star is Born", al lado de Bradley Cooper.

Además de ser nominada a mejor actriz en los Óscar, Gaga ganó un galardón por la banda sonora de la cinta, de la que se desprende el éxito "Shallow", que supera los 1.000 millones de reproducciones en las plataformas de internet.

Antes, Gaga fue una de las figuras más relevantes del pop gracias a sus discos "The Fame" (2008), "The Fame Monster" (2009) y "Born This Way" (2011), que le valieron comparaciones con estrellas como Madonna y Britney Spears.

Tras el estreno fallido de "Artpop" (2013), que a pesar de su ambición fracasó comercialmente, la cantante exploró nuevas disciplinas hasta su regreso hoy con una canción, "Stupid Love", en la que se perciben ciertas referencias a aquel trabajo.