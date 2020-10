Los Ángeles (EE.UU.). Stevie Wonder, una de las leyendas vivas más importantes de la música popular, presentó hoy dos nuevas canciones, "Where is Our Love Song" y "Can't Put It in the Hands of the Fate", y dejó entrever que está trabajando en el que sería su primer lanzamiento discográfico en 15 años.

En ambos temas ha contado con invitados para acompañarle, ya que en la primera aparece Gary Clark Jr. mientras que en la segunda figuran Rapsody, Cordae, CHICA y Busta Rhymes.

Las dos canciones serán publicadas en Republic Records, un aspecto muy llamativo ya que Wonder, desde que despuntó como niño prodigio en los 60, había editado en Motown todos sus trabajos salvo contadísimas excepciones (como el single "Faith" de 2016 junto a Ariana Grande para la película "Sing").

"Can't Put It in the Hands of the Fate" es un tema funky y vitalista en el que Wonder conecta con las reivindicaciones antirracistas de Black Lives Matter y subraya la urgencia y necesidad de continuar con las movilizaciones por la igualdad.

"Tú dices que estás harto y cansado de que protestemos, yo digo que no ha sido suficiente tiempo como para lograr un cambio; tú dices 'simplemente seguid esperando', yo digo 'ni hablar porque no podemos dejarlo en manos del destino'", canta Wonder.

En cambio, "Where is Our Love Song" muestra una faceta mucho más sentimental de Wonder, con una balada en la que sobresale la guitarra de Gary Clark Jr.

"¿Dónde está nuestra canción de amor? Otra canción de amor entre tú y yo, pero una canción de amor para toda la humanidad. ¿Dónde está nuestra canción de amor? Nuestra desesperadamente necesitada canción de amor", se pregunta en este segundo tema.

En una rueda de prensa virtual, recogida hoy por medios estadounidenses, Wonder aseguró que planea lanzar más material, pero no dejó claro si estas dos canciones formarán parte de un nuevo EP o de un futuro disco.

Su último álbum hasta la fecha es "A Time to Love" de 2005.

Wonder, que cumplió 70 años el pasado mayo, aseguró hoy que se encuentra bien tras haber recibido un trasplante de riñón en los últimos meses.

Genio precoz del soul en los años 60, Wonder construyó en la década de los 70 una fascinante y absolutamente imaginativa discografía que fue fundamental para el desarrollo de la música negra (funk, R&B, etc.) y en la que destacan álbumes imprescindibles como "Talking Book" (1972), "Innervisions" (1973) o "Songs in the Key of Life" (1976). EFE