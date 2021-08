La conductora de la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay, asevera que la menor es fruto de una relación de más de dos años con Díaz, sin embargo desde el momento en que se enteró del hecho, el músico no asumió su responsabilidad, negando ser el padre, según menciona la también bailarina.

En conversación con HOY, Martínez asegura que el conflicto data ya del 2017 pero toma notoriedad ahora que lo hizo público, al no tener apertura de parte de Roscer. “No quería que se dé de esta manera pero era la única forma, porque no se puede hablar con él. Ahora me siento anímicamente y emocionalmente bien firme para salir a contar esto”.

Pamela cuenta que cuando se embarazó, Roscer se enteró antes que ella se lo dijera. Él la contactó y le lanzó improperios y ofensas. “Me dijo de todo, que me metí con otro, que la hija era de alguien más y que soy una bandida; que yo quería venir a cargarle una criatura que no es de él”.

La radialista afirma que no quiere ningún tipo de vínculo con él, solo busca que el requintista reconozca a la menor y cumpla con la pensión alimentaria.

“Es una mochila pesada con la que vengo cargando sola, mientras que el está viviendo su vida normal. Yo lo único quiero es que hable conmigo o se acerque su abogado y lleguemos a un acuerdo amistoso”.

La niña está por cumplir cuatro años de edad y en todo este tiempo, según Martínez, el artista popular no se hizo presente. Niega que el mismo haya acompañado el hecho desde el día uno y que ella misma se ofreció a realizar la prueba de ADN. "Dice que tiene un equipo de abogados y yo no les conozco".

Cabe resaltar que Roscer Díaz tiene un hijo reconocido, producto de otra relación.

El caso se encuentra en manos de la Defensoría Pública de Capiatá.