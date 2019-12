El domingo 16 de febrero del 2020, la cantante brasileña del momento, Anitta se presentará en Ciudad del Este, al lado del Hotel Gran Nobile (Avda. Quito KM 7, Alto Paraná). La acompañarán Tropkillaz, Japiaguar y Chapa C en una celebración de carnaval.

Anitta es la estrella más grande de Brasil, una artista trilingüe que trasciende fronteras y utiliza su capacidad de cantar en portugués, español e inglés para unir a las personas del mundo bajo el mismo idioma universal; el de la música.

Entre sus éxitos se destacan su primer single “Paradinha”, seguido de “Will I See You” con Poo Bear, “Is That For Me” con Alesso, “Downtown” con J Balvin, y “Vai Malandra” con MC Zaac, Maejor, Tropkillaz y DJ Yuri Martins.

Con tres álbumes de estudio y uno de ellos certificado Platino, más ocho millones de suscriptores de YouTube, 19 millones de oyentes de Spotify y 27 millones de seguidores de Instagram, Anitta está preparada para establecerse como una de las artistas más grandes del mundo.

Las entradas se encuentran disponibles en todos los puntos de Ticketea y también pueden adquirirse desde http://www.ticketea.com.py en etapa de PREVENTA: Gs. 100.000 (Pista), Gs. 200.000 (Pista Premium) y Gs. 300.000 (VIP).