Luis Bareiro anunció que Kassandra Frutos no seguirá en su espacio televisivo ‘Políticamente Yncorrecto’, recientemente estrenado en Telefuturo. Aseguró que la razón se debe a una cuestión de horarios, sin embargo su “amiga” no forma parte de ningún otro programa ni en radio ni Tv los domingos.

Desde su cuenta en Twitter, el periodista y presentador radial y televisivo anunció que Frutos no continuará en el espacio.

“Lastimosamente, por una cuestión de horarios, mi amiga y compañera @Kasstuli ya no nos acompañará en Políticamente Yncorrecto. Kass sigue en el noticiero nocturno de Telefuturo y con su sensacional programa diario en Urbana. Ya volveremos a trabajar juntos”, tecleó.

El tweet de Bareiro llama la atención, no solo porque la mediática no tiene participación en otros programas ni en radio ni Tv, sino porque muchos otros compañeros dejaron de compartir espacios con Luis y él no se refirió al punto.

Es sabida la resistencia que manifiesta tanto el público como los propios comunicadores del área de prensa a la figura de Kassandra, tanto por su desempeño como por su acelerado y repentino arribo a formatos periodísticos en Telefuturo, NPY y hasta Monumental AM, junto a Luis Bareiro, en su momento sin ser periodista.