La continuación de los "Minions", aplazada hasta 2021 por el coronavirus

Los Ángeles (EE.UU.). La continuación de la saga de películas sobre los carismáticos "minions", titulada "Minions: The Rise of Gru", no se estrenará hasta el 2 de julio de 2021, después de que Universal Studios decidiera aplazar su lanzamiento un año por el coronavirus.

Fuente: EFE