El Lunenburg Doc Fest, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, presenta películas documentales que inspiran, creando una experiencia cultural y un lugar de conexión entre los cineastas y los entusiastas del cine en Nueva Escocia, Canadá.

"Firmemente arraigada en el momento presente, pero con un sentido tanto de la historia como del futuro, Apenas el Sol ofrece una ventana a la lenta y aparentemente inexorable asimilación del pueblo ayoreo y su cultura. Esta película, magistralmente montada, permite al espectador una singular perspectiva interior que reverbera mucho después de que la película haya terminado", resaltó el jurado del certamen.

El jurado estuvo integgrado por Caroline Christie, editora de Meat the Future (2020), Zyklon Portrait (1999), Jann (2020) y First We Eat (2020); Bryan Glick, fundador y presidente de la agencia de ventas internacionales, distribución y consultoría GQue Films; y Leon Lee, director de Letter from Masanjia (2018), Human Harvest (2014), Rag Doll (2020) y Reunion (2018).

Se trata del séptimo galardón galardón internacional otorgado a ‘Apenas el Sol’ (con título en inglés Nothing but the Sun), desde su estreno mundial en el festival holandés IDFA 2020, donde tuvo el honor de ser la película de apertura.

La producción Paraguay-Suiza aborda situación del pueblo Ayoreo del Chaco paraguayo y será estrenada próximamente en Paraguay.