Marly Figueredo confirmó que su esposo Rodolfo Friedmann Alfaro le obsequió la camioneta pero afirma que no es el modelo señalado en el acta de imputación de la fiscalía. Pide que lleven a cabo la investigación porque “nada debe”.

En conversación con la 1020 AM, Figueredo se refirió a la imputación que recibió en calidad de autora de lavado de dinero.

Dijo que no dispone de joyas costosas, más que su anillo de compromiso y una réplica de la firma Vulgari, mientras que Rodolfo posee un reloj pero desconoce el valor.

Admitió que recibió la camioneta como regalo de cumpleaños pero negó el modelo GLE 350D 4L que se menciona en el acta. ”Esas cosas me parecen muy absurdas que pongan en una carpeta (fiscal), siendo que como regalo yo no puedo estar indagando cómo se pagó”.

Comentó que su esposo siempre tuvo solvencia y que es él quien deberá explicar el origen del dinero para la compra de la camioneta. “Yo no puedo decir nada al respecto de eso, no voy a opinar… una mujer no le va a preguntar a su marido ‘cómo estás pagando mi vehículo’”.

Respecto a una obra de arte, también figurada en el acta de imputación, Figueredo extendió la invitación a que vayan a su casa a constatar lo que hay, acotando además que viven en alquiler y no cuentan con casa propia.

También negó que los gastos de los festejos de sus bodas civil y religiosa hayan sido costeados por la gobernación de Guairá, alegando que fue resultado de una colaboración colectiva entre casi toda su familia. “Que investiguen y que demuestren si tienen pruebas, mi marido no es tonto, es muy correcto, no va a hacer semejante estupidez”.

Sostuvo que la fiscalía está manejada por la mafia. “Más que impotencia, me genera miedo porque estamos peleando solos contra la mafia y también siento y creo que al Presidente (de la República, Mario Abdo Benítez) lo quieren dejar solo y hacerle otro golpe… hay muchas cosas de por medio, amenazas que recibe. La intención es sacarle a Rodolfo de la política”.

Indicó que extraña los tiempos en el modelaje, donde su vida era más simple pero vivía tranquila, pero continuará acompañando a su pareja.

“Como siempre me voy a mantener fuerte y seguir luchando al lado de mi marido hasta que se sepa toda la verdad y se aclare esto. Todo pasa por algo y de por ahí hay propósito y tengo algo que hacer… A mí nadie me va a callar y si hay una verdad que contar, yo voy a ser la primera en decir las cosas como son”.

Resaltó que tiene la conciencia tranquila y sus valores y principios bien marcados: “Creo que cuanto más dura te toca pasar la vida uno se convierte en una persona más fuerte y yo estoy preparada para seguir en la guerra”.