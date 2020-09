Nora Ruotti es tendencia en la red social Twitter, luego de que se viralizara un video suyo en el que, en bikini muestra su estadía y trabajo en un lugar con vista paradisiaca. La tributarista y comunicadora aclaró que el video no es actual pero sí, su forma de vida.

“Miren como trabajo, en bikini. Miren lo que es mi oficina”, dice la mediática especialista en administración tributaria, mientras recorre parte de su suite en el breve video que causa furor en Twitter y WhatsApp.

De acuerdo al video, Ruoti tiene una panorámica vista a la piscina y el río Paraguay, desde su piso en el condominio cerrado Aqua Village, ubicado en la ciudad de Altos. Desde ahí trabaja junto a su ahijado y asistente.

Metas en esta vida: Ser Nora Routi pic.twitter.com/atPvxjZahx — Ingrid Schäfer (@ingridpschafer) September 1, 2020

Sin embargo las imágenes no son actuales y Nora lo aclaró en su cuenta en Twitter.

“Terminando con Antonio de escribir otros libros desde mi mundo soñado. Aqua Villaje. Altos. Es un lugar mágico. El video me hizo reír mucho. Es de abril del 2019 cuando me mudé. Yo no lo difundí . De igual manera esa es la realidad. La vida es una sola. Agradecida”, tuiteó.

En contacto con la 1080 AM, la también escritora, defendió su actitud, tan ponderada en redes sociales. “El que nada debe nada teme. Yo nunca le hice mal a nadie. Siempre fui una persona sumamente trabajadora y hay una sola vida para vivir”, expresó.

Afirmó que eligió ser la mejor en todo, siempre y lo encara en todos los aspectos. “Yo tengo en esta vida que ser la mejor tributarista, porque eso elegí, a mejor mamá, porque todo lo que hago quiero hacerlo mejor y me gusta hacer de todo”.

Instó a disfrutar la vida con la mejor actitud.

“No hay que tener complejos. Yo lo único que tengo es actitud y tengo un amor propio de ser exigente conmigo mismo, entonces yo no me puedo ver mal peinada porque me hace mal aunque esté yo sola, y soy auténtica”.

El video fue grabado por su pareja de nombre José, y dijo no saber cómo se viralizó.