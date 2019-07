Luis Miguel y la conductora de Tv venezolana dieron fin a su relación sentimental ya hace un tiempo, dejando en secreto las razones de la separación, hasta que Ortiz rompió el silencio durante una entrevista para el programa mexicano ‘Ventaneando’, en donde sin pelos en la lengua habló de su expareja.

Según comentó Desireé, conoció al cantante cuando este no atravesaba por buenos momentos, estaba en etapas complicadas con problemas económicos, legales, de salud y sin presentaciones programadas.

“Definitivamente aparecí en su vida en un momento delicado, difícil. Estaba en una encrucijada en muchas cosas, emocionalmente, profesionalmente, pero yo siempre recuerdo ese momento con muchísimo positivismo porque justamente cuando yo llego a su vida como que toma las riendas nuevamente de todo y sale adelante, logra de alguna manera solucionar todas sus cuestiones, todos sus rollos momentáneos legales, las cosas que sabemos que sucedieron”, relató.

La venezolana, comentó que ella llevó mucha diversión a la vida del cantante y le hizo ver que tenía que cambiar de actitud. También, explicó las razones que le separaron de él.

“Él es una persona con muchísimo carácter y yo también. Tenemos vidas diferentes, estilos de vida distintos. Creo que sí (también influyó la diferencia de edades para terminar la relación). Es un tipo maravilloso, maravilloso en todos sentidos, pero sí siento que influyó. Yo de repente necesitaba otra dinámica en mi vida”, expresó.

Recordó a su exnovio como caballeroso y excelente amante, a lo que dio referencia que en el aspecto sexual no tuvieron inconvenientes.

“Era una maravilla en todo”, aseguró. “Ya dije en todo (incluyendo la intimidad), la verdad. No tengo nada malo que decir”, manifestó.

Desireé agradeció a la vida por haber llegado al Sol de México durante los conflictos que pasaba y señaló que su apoyo fue necesario para que él pudiera enfrentarlos. También, mencionó que lo convenció de abrirse más al público.

“Aparecí en su vida en un momento, como lo digo, delicado, difícil”, puntualizó. “Llegó un momento en que lo senté y le dije: ‘a ver, este tema y este misterio de que no se puede hablar de ti, de que no se puede decir que uno está contigo, lo lamento. Llámame millenial, llámame lo que tú quieras. Pero ya es hora de que conozca al ser humano’. Además, venía el tema de su serie, lo conversamos. Este es el momento de que la gente se enamore, no del artista, sino de la persona que hay en ti’”, concluyó.