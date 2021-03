“Están intentando involucrar a los medios de comunicación en una supuesta campaña de delación, hijos de puta, cuando lo que se está tratando de mostrar es que este gobierno inoperante está dejándole al país sin salvación. No tienen medicamentos, y la gente tiene que ir a Clorinda a traer”, disparó bastante molesto Acosta desde su programa en la Monumental AM.

El presentador de Canal 4 indicó que “hay gente organizada tratando de mostrar que no es eso, que estamos delatando a nuestros compatriotas. Hijos de puta, eso son”, dijo bastante molesto.

Aseveró que desde los medios del holding de Antonio Vierci, han venido trabajado mucho a fin de ayudar a la gente.

“Hasta hoy hay personas que han recibido ayuda de muchos compañeros silenciosamente, campañas desde este mismo grupo para poder ayudar a personas que hoy se ponen del otro lado y nos consideran delatores de paraguayos que van a buscar medicamentos que le van a salvar la vida a su hija, a su mamá, a su papá o a su hermano”.

Se dirigió a los detractores que según él, pretenden perjudicar a Grupo Vierci. “Se pueden ir a la mierda, porque eso es lo que merecen”. Resaltó que no es una cuestión improvisada, sino que está orquestada.

“El problema no es Telefuturo, NPY o Monumental, el problema es este gobierno que no está resolviendo nada. Los culpables están en el Palacio de Gobierno o en cómodas oficinas y ahora mudan la atención de la gente hacia otro sector, que lo que hace es mostrar la realidad de lo que está ocurriendo”.

Aseguró que realizó aclaración responsablemente porque en el holding es libre de hacerlo. “Me tomé esta libertad porque disfruté y sigo disfrutando de la misma en este medio, y nunca me lo han impedido y no me lo van a impedir”.

“La idea es mostrar que el gobierno ha desamparado a su pueblo y que nuestra gente tuvo que ir a buscar y va a seguir buscando en los buenos amigos de Clorinda un remedio para poder salvar a sus familiares”, finalizó.