Tras los comentarios polémicos de la exmodelo y conductora de Tv, Helen Roux, y su compañero panelista, Alejandro Enrique, del programa farandulero “En boca de Lobos”, contra Larissa Riquelme por escribir en su red social “La envidia mata a muchas JAJAJA”, el abogado Alejandro Cipolla, se pronunció al respecto.

En defensa a sus clientes, Cipolla compartió en su Instagram ‘Stories’, capturas de pantalla de la información que Helen Roux estuvo recluida en la comisaría de mujeres en el año 2005, por hechos como asociación criminal, amenazas entre otros, “Me jodes que podes criticar a @larissariquelme”, también publicó, “por las dudas que no tengas memoria!! @larissariquelme ella critica tanto a Jonathan y a vos”.

Alejandro Enrique, no se salvó del abogado argentino, “De vos no digo nada, por que no sé quien sos. Lo que sé es que sos un resentido”, remató Cipolla en su red social.