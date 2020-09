Mariah Carey ficha por Apple en el 25 aniversario de su himno navideño

Los Ángeles (EE.UU.). Este año Mariah Carey dará la bienvenida a la Navidad con un programa especial retransmitido en todo el mundo por la tecnológica Apple, que ha firmado un contrato con la cantante de la mítica y recurrente "All I Want For Christmas Is You".



Fuente: EFE