Tras el estreno del esperado trailer de ‘Avengers 4: EndGame’, los fanáticos se quedaron preocupados por el paradero de Tony Stark.

Y es que en el primer avance de la película, se lo puede ver a Tony grabando un mensaje de despedida para Pepper Potts. Ya sin suministro de alimentos ni oxígeno, Tony se rinde y se queda a la suerte en una nave abandonada en medio del espacio.

“La comida y el agua se agotaron hace cuatro días. El oxigeno se agotará mañana por mañana. Y eso será todo”, se lo escucha decir.

Mientras que Stark se encuentra a la deriva del espacio, la NASA por su parte compartió un tuit de suma importancia para el resto de los vengadores.

Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq

— NASA (@NASA) 9 de diciembre de 2018