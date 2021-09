"Las cosas están cambiando definitivamente, estamos viviendo en un tiempo, especialmente en Estados Unidos, en el que estamos reexaminando cómo hemos tratado a las mujeres en los medios", afirmó Chastain en rueda de prensa.

"Hemos tratado de manera injusta a las mujeres, porque nos hemos enfocado en su apariencia o en su capacidad de generar deseo sexual, las hemos convertido en un chiste", señaló Chastain, de visita en San Sebastián, en el norte de España, para presentar la película "The Eyes Of Tammy Faye".

En este sentido, Chastain puso en valor las series o documentales que se han producido en los últimos tiempos en Estados Unidos y que han revisado las figuras de, entre otras, la cantante Britney Spears o Monica Lewinsky, quien tuvo una aventura con Bill Clinton.

Precisamente, en "The Eyes Of Tammy Faye" Chastain encarna a la telepredicadora evangelista Tammy Faye Bakker, una polémica figura que en su momento fue muy parodiada en programas cómicos en la televisión estadounidense.

Chastain, dos veces nominada al Óscar, decidió hacer este filme hace siete años, cuando vio un documental que mostraba un rostro más humano de la telepredicadora.

"Me sentí culpable por haberla juzgado, porque me di cuenta de que lo que había visto en los medios no era la historia verdadera", dijo.

Tammy Faye "nunca dejó de brindar amor y perdonar y siempre fue fiel a lo que predicaba", afirmó Chastain, para quien este ha sido su papel más difícil técnicamente, ya que para interpretarlo tuvo que cantar y usar un tono de voz muy agudo.

Chastain aplaudió que la mujer tenga un papel cada vez más importante en la industria audiovisual.

"He estado en esta industria por diez años, y puedo asegurar que hay una diferencia enorme", señaló.

"En Sundance, en los Óscar, en los festivales de Cannes y Venecia, los premios principales han recaído en directoras mujeres" este año, se congratuló Chastain.

"The Eyes Of Tammy Faye" compite en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, que entrega sus premios en una gala este sábado.